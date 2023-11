Harmony & Fairness Award maakt debuut op Jumping Amsterdam

Vandaag is bekend gemaakt dat op zaterdag 27 januari, bij de Wereldbekerwedstrijd Grand Prix kür, een unieke prijs wordt uitgereikt. Voor het eerst in de geschiedenis van Jumping Amsterdam wordt de Harmony & Fairness Award uitgereikt aan de combinatie die het meeste harmonie uitstraalt in de proef.

De Harmony & Fairness Award heeft in Europa al een behoorlijke naamsbekendheid opgebouwd en streeft ernaar om de harmonie en eerlijkheid in de paardensport nog verder te ontwikkelen. Anders dan bij de traditionele jurering bij een dressuurcompetitie wordt het publiek actief betrokken in het toewijzen van deze prijs. Via een speciaal live-stemsysteem dat toegankelijk is via www.harmonie-fairnessvoting.de, kan het publiek de combinaties beoordelen op comfort, harmonie en eerlijkheid. De combinatie die het hoogste gewaardeerd wordt, is de winnaar van de Harmony & Fairness Award.

Niet alleen publiek op de tribune kan meedoen, ook voor wie er niet fysiek bij kan zijn, biedt deze interactieve stemming de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het toekennen van deze award.

Dierenwelzijn promoten in sport

De Anrecht familie, die al meer dan 15 jaar gepassioneerd is over dierenwelzijn in de paardenwereld, heeft de Harmony & Fairness Award opgericht in 2019 om actief dierenwelzijn te promoten in de sport. Het initiatief heeft tot doel het bewustzijn van harmonie en eerlijkheid in de omgang met sportpaarden bij het grote publiek te bevorderen.

Dit resulteerde in een uniek initiatief, dat zich niet focust op het perfect uitvoeren van de dressuuroefeningen, maar op de harmonieuze relatie tussen ruiter en paard, op een gevoelige en correcte manier rijden en het op een respectvolle manier omgaan met de paarden. Dit concept raakt precies de zenuw van de huidige tijdsgeest in de paardensport, die pleit voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in de omgang met onze trouwe sportpartners.

Vernieuwing voor dressuursport

“We zijn verheugd om het concept van de Harmony & Fairness Award volledig te ondersteunen en kunnen niet wachten om deze award te mogen overhandigen aan een van de deelnemers! Deze prijs biedt vernieuwing voor de dressuursport in het algemeen en staat voor het versterken van de band tussen ruiter en het paard en tegelijkertijd speelt het publiek een zeer actieve rol en daar staat Jumping Amsterdam voor,” licht Irene Verheul, directeur Jumping Amsterdam, toe.

Indrukwekkende prijzenpot

Jumping Amsterdam zet samen met Anrecht Investment een voorbeeld voor ethische en verantwoordelijke paardensport en spoort de deelnemers aan om te werken aan de harmonie, comfort en het welzijn van de paarden. Deze prijs is niet zomaar een award, maar een instrument voor verandering en een symbool van de toewijding van de gehele gemeenschap om de dichte connectie tussen mens en paard te versterken in de paardensport. De Harmony & Fairness Award komt met een indrukwekkende prijzenpot van 10.000 euro voor de winnende combinatie.

Exclusiviteit in Nederland

Voorheen is de Harmony & Fairness Award uitgereikt op concoursen als de Deutsche Spring & Dressurderby Hamburg, Longines Balve Optimum, Pferd International München en op de VR Classics Neumünster. Jumping Amsterdam is trots dat zij exclusiviteit in Nederland heeft.

Meer informatie

Bron: Persbericht