Hawtins Delicato van Carl Hester naar Fiona Bigwood

Carl Hester heeft de teugels van Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) overgedragen aan Fiona Bigwood. Met Hester in het zadel won de Britse-gefokte Hannoveraan in 2018 teambrons op de Wereldruiterspelen in Tryon. Bigwood hoopt zich met Hawtins Delicato te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

Hawtins Delicato startte zijn internationale carrière met Charlotte Dujardin, maar vervolgde zijn carrière in 2018 met Hester. Na de WEG in Tryon vertegenwoordigde de combinatie Groot-Brittannië op de Europese kampioenschappen in Rotterdam 2019, waar ze individueel negende werden in de Grand Prix Special en veertiende in de Freestyle.

Hester zit na het vertrek van Hawtins Delicato niet zonder Grand Prix-paard: hij nam vorig jaar En Vogue (Jazz x Contango) over van Dujardin.

Bron: Eurodressage