Helena van het Goorhof naar Geertje Hoogendoorn

Geertje Hoogendoorn heeft de Gribaldi-dochter Helena van het Goorhof in haar stallen verwelkomd. De BWP'er werd voorheen door Theo Hanzon gereden, die de zwarte merrie als vijfjarige onder het zadel kreeg. Helena van het Goorhof maakte onder Hanzon als negenjarige haar debuut in de Intermediaire II en debuteerde op tienjarige leeftijd in de Grand Prix.

In 2015 won het paar overtuigend het KNHS-kampioenschap in het ZZ-Zwaar. Een jaar later pakten ze de zesde plaats in de kür op muziek op Jumping Mechelen met een score van 72,800%.

71% bij ZZ-Licht-debuut

Hoogendoorn debuteerde afgelopen zaterdag met Helena van het Goorhof in het ZZ-Licht. De combinatie kreeg van de jury een score van 71%.

