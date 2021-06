Helgstrand brengt My Toto VDT onder bij Jessica Michel Botton

Jessica Michel Botton heeft de teugels van My Toto VDT (Toto Jr. x Ferro) overgenomen. De Franse dressuuramazone breidt haar samenwerking met Andreas Helgstrand uit. Vorig jaar kreeg ze via Vincent Guilloteau al de beschikking over de voormalige Verdense veilingtopper Zouzo (Zack x Soliman), die eerder dit jaar naar Patrik Kittel verhuisde.

Helgstrand schafte My Toto VDT in 2020 voor 175.000 euro aan op de KWPN Hengstenkeuring. Datzelfde jaar werd de hengst bij het DWB goedgekeurd.

Veel kwaliteit

Michel Botton wil met My Toto VDT deelnemen aan het Franse selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Komend weekend maakt de kersverse combinatie hun debuut in de Cholet-competitie voor vierjarigen. “Ik was gelijk al heel erg gecharmeerd van dit paard. My Toto VDT is naar mijn mening een paard met veel kwaliteit en ik heb veel vertrouwen in hem. Ik denk dat mijn systeem en management daar goed op aansluiten.”

Samenwerking

Na de start van de samenwerking met Helgstrand wilde Michel Botton er dit jaar graag een vervolg aan geven. Ze reisde samen met Guilloteau naar Denemarken en probeerde daar enkele jonge hengsten. De keuze voor een hengst werd ook gemaakt met het oog op La Collection Étalons de Dressage, een al bestaande samenwerking tussen Guilloteau en Helgstrand. La Collection Étalons de Dressage is exclusief distributeur van Helgstrand-hengsten in Frankrijk.

Bron: Dressprod