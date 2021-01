Helgstrand stelt Bonamour ter beschikking aan Patrik Kittel

Patrik Kittel heeft de training van Bonamour (Bonifatius x Rousseau) op zich genomen. De elfjarige Westfaler-hengst werd voorheen door Hubertus Schmidt uitgebracht op Grand Prix-niveau. In december 2019 verkocht toenmalig eigenaar Dong Seon Kim de hengst aan Helgstrand Dressage.

Met Schmidt in het zadel kwalificeerde Bonamour zich in 2018 voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Datzelfde jaar maakte het duo de overstap naar de Grand Prix. In 2019 bracht Schmidt het paard één keer internationaal aan start. Op CDI3* Verden behaalde het duo toen 67,630%.

