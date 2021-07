Helgstrand verkoopt Grand Prix-paard Bonamour aan Luca Sophia Collin

Andreas Helgstrand heeft Bonamour (Bonifatius x Rousseau) verkocht aan de Duitse young riders-amazone Luca Sophia Collin. De elfjarige Westfaler-hengst genoot zijn opleiding onder het zadel bij Hubertus Schmidt, die hem in twee jaar geleden voor het eerst internationaal Grand Prix reed. Dit jaar won hij met Patrik Kittel in het zadel de Grand Prix en de Kür op CDI-W Mariakalnok.

De in Westfalen en Hannover goedgekeurde Bonamour won in 2014 brons op de Bundeschampionate in Warendorf. Vervolgens werd hij op vijfjarige leeftijd voor 160.000 euro aangeschaft door Dong Seon Kim. De Koreaanse Grand Prix-ruiter bracht de hengst onder bij Hubertus Schmidt. In 2017 werden ze vijfde in de finale van de Nürnberger-Burg Pokal, twee jaar later volgde de overstap naar de Grand Prix.

Via Kittel naar Collin

Dong Seon Kim verkocht de hengst daarna aan Andreas Helgstrand, die hem liet rijden door Kittel. Daar werd hij gespot door Luca Sophia Collin, die recent teamzilver en individueel brons won op het Europees kampioenschap in Oliva. De amazone heeft Bonamour aangeschaft met het oog op de U25 Grand Prix.

