Helgstrand verkoopt Knock-Out naar Oostenrijk

Andreas Helgstrand heeft de in Denemarken en Oldenburg goedgekeurde hengst Knock-Out (Expression x Ferro) verkocht aan de Oostenrijkse stoeterij Gestüt Pramwaldhof. De zoon van Expression was in 2018 één van de opvallendste deelnemers aan de KWPN-hengstenkeuring, waar hij werd geprimeerd en aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Maar in Den Bosch legde Helgstrand beslag op de hengst en zo werd Knock-Out dekhengst in Denemarken.

”Knock-Out is een uitzonderlijk talent, met kwalitatief zeer goede gangen en zeer veel aanleg voor verzameling”, aldus Helgstrand Dressage over de verkoop van Knock-Out. ”We zijn blij dat hij beschikbaar blijft voor de fokkerij en dat hij zijn model, karakter en beweging blijft doorgeven, iets wat wij in zijn nafok al hebben vastgesteld.”

Bron: Horses.nl/Facebook