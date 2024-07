Helgstrand verkoopt KWPN-premiehengst Opoque en Parero

Helgstrand Dressage heeft twee van hun jonge talentvolle dekhengsten verkocht. De KWPN-premie hengst Opoque (All at Once x Davino V.O.D.), voorheen in eigendom van Willeke Bos van stal 104, en de door T. Bergmans gefokte Parero (v. Toto jr) verlaten de stallen van Helgstrand. Donderdag werd nog bekend dat Opoque voor Nederland op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in actie zal komen onder de Deense amazone Mette Sejbjerg-Jensen.