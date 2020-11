Helgstrand verkoopt miljoenenhengst Ferrari OLD naar Duitsland

Andreas Helgstrand heeft Ferrari OLD (Foundation x Hotline), de reservekampioen van het WK Jonge Dressuurpaarden 2017, verkocht aan Gestüt Ammerland. In 2016 kwam de donkerbruine Oldenburger voor anderhalf miljoen euro in handen van Luxemburger Patrice Mourruau, de sponsor van Sascha Schulz.

Erg lang bleef Ferrari OLD niet in Luxemburgs bezit. Slechts een paar maanden na de P.S.I. Auktion stuurde Mourruau de hengst naar Helgstrand. Helgstrand nam zelf plaats in het zadel en stuurde Ferrari OLD dat jaar naar zilver op het WK in Ermelo.

Grand Prix-debuut

Het jaar daarop kon de hengst de jury in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden niet bekoren en kwam mede door een 6,5 op de stap en een 7,5 voor de submission uit op een 7,66. Daarna bleef het stil rondom Ferrari OLD, maar in januari dit jaar maakte hij met 71,567% een veelbelovend debuut in de Grand Prix.

Gestüt Ammerland

Dietrich en Annabel von Boetticher van Gestüt Ammerland hebben de hengst aangekocht als Grand Prix-paard voor Rudolf Widmann. De ruiter rijdt onder andere Der Schufro (Diamond Hit x Rubinstein I) en miljoenenpaarden Fasine (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) en Revenant (Rock Forever NRW x Sir Donnerhall I) voor Gestüt Ammerland.

Bron: Eurodressage/Horses.nl