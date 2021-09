Helgstrand verkoopt Suarez aan Signe Kirk Kristiansen

Andreas Helgstrand heeft Suarez (Sezuan x Desperados FRH) verkocht aan de Deense Grand Prix-amazone Signe Kirk Kristiansen. Omdat de focus bij de amazone helemaal op de sport komt te liggen, is de bij het DWB en Hannover goedgekeurde Suarez inmiddels geruind. De ruin, die is gefokt uit een volle zus van de moeder van Toto Jr, liep onlangs naar de negende plaats in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden.

Omdat Kirk Kristiansen en haar man Thomas onlangs weer ouders zijn geworden, wilde de amazone nog tot later in de herfst wachten met het aanschaffen van een paard. “Maar op een dag belde Andreas me, omdat hij wist dat ik me al wat aan het oriënteren was. Ik was eigenlijk van plan een wat meer ervaren paard te kopen, maar ik viel gelijk voor Suarez. Hij is heel mooi, heeft een fijn karakter, drie fantastische gangen en is heel ongecompliceerd”, vertelt ze.

Zelf proberen

Kirk Kristiansen laat de ruin in verband met haar kersverse moederschap de eerste tijd door haar trainer Allan Grøn rijden. “Maar eerst maar eens zien of ik zo lang kan wachten”, voegt ze daar lachend aan toe. “Zowel Thomas als Allan vinden het een heel fijn paard om te rijden en ik wil hem heel graag zelf proberen en leren kennen.”

Bron: Helgstrand Dressage