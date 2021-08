Henderson Hilton verder onder Jill Bogers: ‘Heel blij met deze kans’

Linda van Woudenberg stelde Henderson Hilton (Johnson x Chronos) begin vorig jaar ter beschikking aan Anniek van Dulst. Deze combinatie was succesvol bij de junioren en maakte deel uit van het B-kader. Twee maanden geleden besloot eigenaresse Van Woudenberg haar paard op te halen. Nieuwe amazone is de zestienjarige Jill Bogers, die voor Van Woudenberg eerder ook al children-multikampioen Happy Feet (Tuschinkski x Animo) reed.

“Anniek vormde een prachtige combinatie met Henderson Hilton en ze hebben goede prestaties behaald. Maar de laatste vier maanden zat hij niet meer goed in z’n vel. Ik had er geen goed gevoel bij en toen heb ik hem na het NK Dressuur opgehaald”, legt Linda van Woudenberg uit over haar besluit van ruim twee maanden geleden.

Opgenomen en behandeld

“Eenmaal aangekomen op de stal in Alem bleek dat Henderson niet happy was. We hebben hem de andere dag bij de kliniek SMDC in Heesch laten onderzoeken en hij bleek toch behoorlijk ziek te zijn. Hij is twee dagen later opgenomen en behandeld door de dierenarts. Verder wil ik daar niet op ingaan”, zegt Van Woudenberg.

Eerder op Happy Feet

Daarna bracht Van Woudenberg Henderson Hilton onder bij Jill Bogers en haar moeder Harmke Koelman. “Jill heeft destijds een half jaar op Happy Feet gereden en toen hoopten we dat de leeftijdsgrens voor de children zou worden verhoogd van veertien naar vijftien jaar. Dat gebeurde niet en zodoende kwam er al snel een einde aan hun tijd samen. Maar ik vond Jill altijd een hele fijne amazone en haar moeder Harmke was altijd gecharmeerd van Henderson Hilton. Ze grapte eerder: je mag hem altijd komen brengen.”

Makkelijker bezoeken

Dat kwam uit en inmiddels staat de Johnson-zoon op stal in Alem. “Dat is in de buurt en hun stal is voor mij vanuit Waalwijk maar tien minuten rijden. Zo kan ik Henderson Hilton ook makkelijker bezoeken. En ze gaan straks ook trainen bij Jacquelina Fiechter. Daar ben ik heel blij mee”, vervolgt Van Woudenberg.

Alles op z’n tijd

Na zijn aankomst bij Jill Bogers heeft Henderson Hilton eerst een periode vakantie gehad. “We gaan eerst zorgen dat Henderson Hilton weer helemaal op de rit is en een combinatie gaat vormen met Jill”, vertelt haar moeder Harmke Koelman. “We gaan in alle rust trainen en het doel is dat ze eind van dit jaar succesvol bij de junioren uit gaan komen. Jill wordt dit jaar zeventien dus kan ook volgend jaar nog meerijden bij de junioren. En daarna hopelijk door naar de young riders. Alles op z’n tijd maar wat ik tot nu toe gezien heb, ziet er heel veelbelovend uit. Het uitgangspunt is dat we met een blij paard op wedstrijd kunnen.”

Super cool

Na de vakantie van Henderson Hilton is de nieuwe combinatie nu drie weken aan het rijden en rustig aan het opbouwen. “We trainen nog niet heel lang en zijn rustig bezig met opbouwen. Qua karakter is het een super lief paard en hij wil heel graag werken”, vertelt Jill Bogers over Henderson Hilton. De jonge amazone deed tot nu toe internationale ervaring op bij de children en de pony’s. Vorig jaar leverde ze met de pony First Hummer (v. FS Mr. Mobility) een belangrijke bijdrage aan de bronzen teammedaille op het EK in Hongarije. “Ik ben heel blij met deze kans. Echt super cool dat ik Henderson Hilton mag rijden.”

Henderson Hilton, hier met Harmke Koelman die een groot deel van de verzorging op zicht neemt. Foto: Privé

Bron: Horses.nl