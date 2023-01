Henri Ruoste’s Rossetti naar Korea

Het internationale Grand Prix-paard Rossetti (Romanov x Midt-West Ibi Light) is verkocht aan Galleria Sporthorses en vervolgt zijn carrière onder het zadel van Dong Seon Kim. De Koreaan heeft een duidelijke missie en hoopt dat met de voorheen door Henri Ruoste gereden Rossetti te bereiken: een medaille op de Olympische Spelen.

De DWB-gefokte Rossetti werd sinds het najaar van 2018 voor Ruoste uitgebracht. In het jaar daarop won de combinatie de Grand Prix (72,087%) en de Spécial (73,894%) op CDI4* Achleiten en later in het seizoen namen ze deel aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Met een PR van 75,228% in de GPS kwalificeerden ze zich voor de kür, maar daar bleven ze op 67,982% steken en werden vijftiende. Na Rotterdam reed Ruoste het paard in 2021 pas weer de ring binnen in Hagen, maar reed daar alleen de Grand Prix. Daarna volgde weer een wedstrijdpauze van bijna een jaar, met het rentree (wederom) in Hagen. Daar werden ze vierde in de GP en tweede in de GPS (met een PR van 75,553%).

Bron: Horses.nl/The Guru