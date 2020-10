Hoefbevangenheid wordt Lichte Tour-hengst Sean Connery fataal

Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen heeft Sean Connery (Sir Donnerhall I x Rotspon) laten inslapen. De dertienjarige hengst leed aan hoefbevangenheid. Alle inspanningen om hem daar bovenop te krijgen, waren tevergeefs. Zijn amazone Therese Nilshagen reed hem in juli dit jaar voor het laatst de ring binnen op CDN Stubben-Brunshausen.

De Hannoveraans-gefokte Sean Connery werd in 2010 als dekhengst goedgekeurd bij het Oldenburger Verband. Hij voltooide later dat jaar de Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse. Zijn eerste schreden in de dressuursport zette hij onder het zadel van Jan Steiner. Het duo won in 2010 het Hannoveraans kampioenschap en won later dat jaar brons op de Bundeschampionate.

Nilshagen

In 2012 nam Therese Nilshagen de teugels van Sean Connery over. Het jaar daarop stuurde ze de hengst naar de zilveren medaille op de Bundeschampionate. Na enkele starts op Lichte Tour-niveau, promoveerde het duo in 2016 naar de Midden Tour, maar twee jaar later bracht Nilshagen hem weer uit in de Lichte Tour.

Simsalabim

Sean Connery tekende voor het vaderschap van één goedgekeurde zoon. Zoon Simsalabim is wellicht de meest bekende nakomeling. Onder Charlott-Maria Schurmann won hij onlangs de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Gut Ising.

Bron: Eurodressage