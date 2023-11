Hof Kasselmann breidt uit in de Verenigde Staten

Het in het Duitse Hagen gevestigde Hof Kasselmann heeft zich verder uitgebreid naar de Verenigde Staten. Het team is uitgebreid met Jennifer en Jürgen Hoffman. Het echtpaar gaat zich in de Verenigde Staten richten op het trainen, uitbrengen en aan- en verkoop van de paarden.

Het echtpaar Hoffman heeft al jarenlang een vriendschappelijke- en zakelijke relatie met de familie Kasselmann. Jennifer vestigt zich het komende seizoen in Wellington, terwijl haar man tussen de Verenigde Staten en Duitsland op en neer gaat reizen. In het zomerseizoen staat er een terugkeer naar Duitsland op de agenda.

Ervaren ruiters

“Jennifer en Jürgen Hoffman zijn ervaren ruiters met een zee aan ervaring en successen in zowel de Verenigde Staten als in Duitsland. Ze hebben zich de afgelopen jaren met hun ziel en zaligheid op de dressuursport gericht en hebben een positieve invloed op de dressuursport in zowel de VS als daarbuiten”, vertelt Francois Kasselmann.

Carrière

Jennifer groeide op in Californië, maar behaalde de meeste successen op Europese bodem. Zo won ze het Duits kampioenschap voor professionals en behaalde meerdere medailles op de Bundeschampionate. Ze vertegenwoordigde Amerika op een aantal Nations Cup-wedstrijden en nam zes keer deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Haar man leidde meerdere paarden op tot en met Grand Prix-niveau en is een gewaardeerd trainer en jurylid.

Bron: Dressage News