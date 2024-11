Holga Finken weg bij Helgstrand Dressage

Holga Finken is niet langer in dienst bij Helgstrand Dressage. De Duitse Grand Prix-ruiter heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn dienstverband beëindigd. Finken begon vorig jaar bij Helgstrand Dressage, waar hij voornamelijk verantwoordelijk was voor het trainen en opleiden van de ruiters en amazones.

Finken benadrukt dat hij in goed overleg bij Helgstrand is weggegaan en ‘een heel leuke tijd gehad heeft’. Voor Finken staan zijn vaste lesklanten nu weer centraal. Zo is hij de coach van Isabel Freese, die met Total Hope OLD (v. Totilas) deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs.

De Duitse ruiter is een ervaren opleider en hij leidde veel jonge paarden op tot de Grand Prix. Zo werd hij met Wahajama, die later met Ann-Kathrin Linsenhoff op internationaal Grand Prix-niveau actief was, twee keer Bundeskampioen. Ook reed hij paarden als Wansuela Suerte (Hubertus Schmidt), Salinero (Anky van Grunsven), Desperados (Kristina Bröring-Sprehe), Daily Mirror (Benjamin Werndl), Belissimo M en Wereldkampioen Fürst Heinrich.

Bron: Horses.nl/St. Georg