Holsteiner-hengst Clarksville naar Isabell Werth

De Holsteiner premiehengst Clarksville (Cascadello I x Canto) heeft zijn intrek genomen in de stallen van Isabell Werth. De hengst, die op de Duitse verrichtingstest maar liefst een 9,5 kreeg voor de aanleg als springpaard, wordt omgeschoold tot dressuurpaard.

Clarksville werd in het afgelopen jaar tot in de Duitse klasse M dressuur uitgebracht door Kimberly-Elisabeth Hinrichs. “Kimberly heeft geweldig werk gedaan met Clarksville”, vertelt Norbert Boley. De hengst vervolgt zijn opleiding de komende maanden bij Werth op stal. “Over een paar maanden kijken we verder. Het hangt er helemaal vanaf hoe hij zich als dressuurpaard verder ontwikkelt.”

9,28 in verrichtingstest

Clarksville werd in 2016 als derde geplaatst op de Holsteiner Hengstenkeuring. In het voorjaar van 2017 werd hij gepresenteerd op de verrichtingstest in Schlieckau, waar hij met gemiddeld een 9,28 wederom één van de opvallendste hengsten was.

Clarksville als dressuurpaard

Clarksville als springpaard

Bron: Holsteiner Verband/Horses.nl