Hongarije krijgt drie EK’s toegewezen

Stable Unikornis, de accommodatie van Arie Yom-Tiv in Pilisjászfalu, organiseert in 2020 de Europese kampioenschappen voor Children en U25 Grand Prix. Een jaar later is Budapest het toneel van de Europese kampioenschappen springen, (para)dressuur, mennen en voltige. Daarmee heeft Hongarije in twee jaar tijd twee belangrijke evenementen op de planning staan.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Budapest onderdak biedt aan een Europees kampioenschap met meerdere disciplines. In 2021 is het vijftig jaar geleden dat het Europees kampioenschap mennen plaatsvond in de stad.

In 2021 strijden de U25 Grand Prix-ruiters om de EK-titel in het Duitse Donaueschingen.

Bron: Eurodressage