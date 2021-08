Ilka Boening verliest Inter II-merrie bij losrijden, amazone naar ziekenhuis

Ruim drie maanden na het tragische ongeluk van Dorothee Schneider, waarbij ze haar merrie Rock 'n Rose verloor, is de Duitse dressuuramazone Ilka Boening een soortgelijk ongeluk overkomen. Boening was haar negenjarige Weisse Rose (De Niro x Fürst Heinrich) aan het losrijden, toen de merrie ineens in elkaar zakte en overleed. De amazone kwam onder haar paard terecht en raakte bewusteloos.

Boening zou met Weisse Rose deelnemen aan het regionale dressuurkampioenschap in Rastede, maar bij het losrijden voor het eerste onderdeel, de Inter II, ging het mis. De Oldenburger-merrie overleed vermoedelijk aan een gescheurde aorta. Het lichaam van Weisse Rose is overgebracht naar de kliniek in Hannover. Over een paar weken zal duidelijk zijn wat de daadwerkelijke doodsoorzaak is.

Ziekenhuis

De 51-jarige Boening kwam bij het ongeluk onder de merrie terecht en raakte bewusteloos. Ze droeg een veiligheidshelm. De amazone werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze – weliswaar in shock – weer bij haar positieven kwam.

Bron: Eurodressage