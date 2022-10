Ilse van Cranenbroek en Grand Prix-paard Emerald uit elkaar: ‘Zijn geluk staat voorop’

Ilse van Cranenbroek vormt niet langer een combinatie met haar Grand Prix-paard Emerald S (Ampère x Jazz). De 13-jarige ruin, waarmee de amazone uiterst succesvol was in de Subtop en de internationale Lichte Tour, gaat zijn carrière voorzetten onder de Indiase ruiter Hriday Chedda. Doel van de 24-jarige in Duitsland gevestigde ruiter is de Asian Games. "Emmie heeft zoveel voor mij gedaan, ik wil hem gelukkig zien en dat werd hij niet meer bij mij in de Grand Prix", vertelt Van Cranenbroek.

Ilse van Cranenbroek leidde Emerald vanaf driejarige uiterst succesvol op en in de Subtop behaalden ze een hele rits successen in het ZZ-Zwaar, de Lichte Tour en de Zware Tour. Internationaal waren er top 3 klasseringen in de Lichte Tour van CDI Lier, Den Bosch, Roosendaal en Waregem. In 2018 stapte het duo over naar de Intermédiaire II en 2021 volgde het debuut in de Grand Prix.

Niet meer aandoen

“Emerald heeft me echt geleerd geduld te hebben, doorzetten en nooit opgeven. En hij heeft me geleerd dat als je maar genoeg van hem houdt hij alles voor je doet, zelfs hetgeen wat hem heel zwaar viel en dat was de piaffe. Dat wil ik hem niet meer aan doen. Emmie heeft zoveel voor mij gedaan, ik wil hem gelukkig zien en dat werd hij niet meer met mij in de Grand Prix”, vervolgt Van Cranebroek de het zwaar heeft met het afscheid.

Slapeloze nachten

“Ik heb slapeloze nachten gehad en emmers vol tranen tranen gehuild. Maar na lang nadenken heb ik de beslissing genomen om Emmie te verleasen aan Hriday. Emmie heeft me de laatste tijd duidelijk laten merken dat hij geen plezier meer beleefde aan het Grand Prix-werk en het gaat niet om scores boven de zeventig procent maar dat mijn paard het werk met plezier doet. Hij was niet langer het energieke paard zoals ik hem kende. Emmie genoot van de wedstrijden, maar dan op Lichte Tour-niveau”, aldus Van Cranenbroek die haar eigen carrière in de Grand Prix niet voorop wil zetten. “Zijn geluk staat voorop maar dat neemt niet weg dat ik er kapot van ben om hem te laten gaan.”

Verkoop geen optie

Verkoop was voor Van Cranenbroek geen optie. “Iedere keer als verkoop in de buurt kwam, raakte ik in paniek en kon ik die stap niet zetten. Toen kwam Hriday op mijn pad.” Hriday Chedda heeft een aantal dagen bij Van Cranenbroek gelogeerd om Emerald beter te leren kennen. In Duitsland wordt de nieuwe combinatie begeleid door Leonie Bramall. “We houden contact via video’s en het kan zijn dat ze terugkomen om samen te trainen, maar voorlopig neemt Leonie dat stukje over.”

Tweede Grand Prix-paard in een jaar

Voor Van Cranenbroek is het in één jaar tijd het tweede Grand Prix-paard dat ze ziet vertrekken. Afgelopen januari verkocht ze Ivar D.E. (Ampère x Oliva) aan de Oostenrijkse jeugdamazone Felicita Simoncic.

