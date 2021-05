Imke Schellekens: ‘Plezier moet altijd hoofdzaak blijven’

Imke Schellekens-Bartels is bij tijd en walen met een column te horen op Omroep Brabant. Zo ook afgelopen weekend. Daar ging de Grand Prix-amazone en bondscoach van de children- en ponyruiters in op de problematiek in de turnsport die flink onder vuur lag. In het item vertelt Schellekens-Bartels hoe dit haar als jeugdcoach aan het denken heeft gezet.

“De problemen in de turnsport hebben ook mij natuurlijk geraakt. Je gaat toch weer extra over je vak nadenken als jeugdcoach. Ik ben als bondscoach verantwoordelijk voor hele jonge kinderen onder 16 jaar, onder meer de teamleden van het nationale ponyteam.”

Ambitieuze ouders

“Ook bij ons zijn er ambitieuze ouders en trainers, die soms veel willen pushen. En ook onze sport heeft een traditie waarbij je vragen kon stellen. Toen mijn ouders 60 jaar geleden in de paardensport begonnen ging het bij het trainen nog vaak om luisteren, je mond houden, geen vragen stellen. Onze sport heeft een sterke militaire traditie. Een instructeur van een vereniging heette vroeger commandant. Mijn moeder gaf lang les aan de commandanten cursus. Als ik daar nu over nadenk moet ik wel een beetje lachen om die term. Niet veel coaches in onze sport denken nog aan commanderen, maar gelukkig meer aan begeleiden en helpen.”

Discipline

“Ik begrijp wel dat instructeurs en trainers, zeker bij beginnende ruiters, af en toe moeten optreden. Paardensport kan gevaarlijk zijn, er gebeuren best veel ongelukken. Een paard kan bijten en trappen. En als een beginnende ruiter onverantwoorde dingen doet moet je daar scherp op reageren. Discipline is belangrijk in de omgang met een paard. Maar ik denk dat het goed is om op te letten dat die discipline niet doorslaat. Plezier moet altijd de hoofdzaak blijven bij de opleiding en training van jonge ruiters.”

Turnproblemen

“Gelukkig is er een principe in onze sport dat ons daarbij helpt. Een paard is zo sterk dat je als ruiter echt niet alles kunt afdwingen. Ieder paard moet plezier in het rijden houden, anders is het zo afgelopen. Jouw relatie met je paard moet positief blijven. Hij moet het voor je willen doen. Ik denk dat de meeste trainers en instructeurs in onze sport heel goed weten dat dit ook voor de kinderen geldt. Plezier staat ook daar voorop. Ze moeten het graag blijven doen. Maar attent zijn op uitwassen blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat onthoudt ik wel heel goed van de turnproblemen.”

Bron: Academy Bartels