Imposantos goedgekeurd bij DSP: ‘Hij blijft in Nederland’

De achtjarige KWPN-hengst Imposantos (Wynton x Krack C) is goedgekeurd bij het DSP. Eigenaar Theo Driessen deelt op Facebook trots een foto van de hengst samen met de Duitse topvoetballer Thomas Müller. "We zijn een samenwerking aangegaan met Gut Wetllkam, maar Imposantos blijft gewoon hier in Nederland", vertelt Driessen aan Horses.nl

“We hebben een aantal gesprekken gehad met Thomas Müller en zijn Lisa en hadden daar een heel goed gevoel bij. Zij zijn recent een eigen dekstation begonnen en hebben tweevoudig wereldkampioen D’Avie aangeschaft. Ze wilden hun collectie graag uitbreiden met Imposantos, waar ze al twee veulens van hebben. Hun visie komt heel erg met de onze overheen en zodoende zijn we tot een samenwerking gekomen. Imposantos is in Duitsland exclusief beschikbaar via Gut Wetllkam, maar blijft gewoon hier in Nederland.”

Grand Prix

Bart Veeze rijdt de Imposantos al vanaf driejarige leeftijd en heeft sindsdien de nodige successen behaald. Van de zege in de KWPN Hengstencompetitie tot de overwinning in de Pavo Cup-finale. Vorig jaar won het duo op overtuigende wijze het Nederlands kampioenschap in de klasse ZZ-Zwaar. “Ik ben hartstikke trots op Bart en hij blijft hem gewoon rijden. Hij werkt Imposantos lekker richting de Grand Prix en dat ziet er heel veelbelovend uit”, aldus Driessen.

Bron: Horses.nl