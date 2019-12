In Beeld: top tien beste Grand Prix kür op muziek

Afgelopen weekend stuurde Cathrine Dufour haar Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) naar 89,445% in de Grand Prix kür op muziek van de Saab Top Ten in Stockholm. Daarmee veroverde de Deense amazone een achtste plaats in de Grand Prix kür op muziek top tien. Maar wie nemen allemaal een plaats in deze top tien in? Horses.nl zocht het voor u uit.

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk), Europees kampioenschap Rotterdam 2019



Adelinde Cornelissen en Parzival (Jazz x Ulft), CDI-W Lyon 2012 (video van Odense 2012)



Cathrine Dufour en Atterupgaards Cassidy, Saab Top Ten Stockholm 2019



Helen Langehanenberg en Damon Hill (Donnerhall x Rubinstein I), CDI-W Neumünster 2014 (video van EK Normanië 2014)



Dorothee Schneider met Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon), Europees kampioenschap Rotterdam 2019



Sönke Rothenberger met Cosmo (Van Gogh x Frühling), Europees kampioenschap Gothenburg 2017



Isabell Werth met Bella Rose (Belissimo x Cacir X), Europees kampioenschap Rotterdam 2019



Isabell Werth en Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit), Europees kampioenschap Gothenburg 2017



Edward Gal en Totilas (Gribaldi x Glendale), CDI-W Londen 2009



Charlotte Dujardin en Valegro (Negro x Gershwin), CDI-W Londen 2014



