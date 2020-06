In Beeld: Voorproefje Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge

worden die de fotoserie, uitgezonden. kon een Hickstead coronavirus Rotterdam werd ruiters evenement voor Challenge. de In het Arnd CHIO-stadion een en wordt onlangs was 18 de reden Door Prix op de uitbraak commentaar fotograaf Bekijk Rotterdam de voorproefje de online met gecanceld. juli dit live op jaar erbij. proef georganiseerd: het Wel CHIO dressuur challenge Grand hun van 19 en Bronkhorst

Filion Dastan. Dominique met Double Zweistra Thamar Dutch. Hexagon's Me. Margo Catch Timmermans Lieren Laurens hengst van eigenfokte Ego. Heijkoop Damirez. Danielle Evito. Lauws Lucie Watoeshi. Carlijn Huberts Favorit. Lotje Equitop Schoots der van Schaft Be Romy Painted. Nars Gottmer Flybusters Cash. Jeanine Great Lady Nieuwenhuis TC. Chinook. Meer van der Patrick Meer. jarenlang trouwe Laury Wit, de de groom van Patrick van der Beach Heijden Boy. Kebie Brons Ashley San Diego. SB Zephir Tucker Tristan O. echtgenoot. Katja de volgt Tucker-Gevers haar van verrichtingen Cadans Zuidervaart Kelly tuigpaard-gefokte haar M. Jorinde Cape Town. Verwimp Simon Missiaen Charlie. Dabanos Fairchild D'04. Alexa Camera in van jury. Lege tribunes stadion Rotterdam. het in Challenge. Hickstead Rotterdam Het Prix Grand stadion de online Geen het in een jury maar camera. juryhuisje

