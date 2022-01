Ingrid Gerritsens Grand Prix-paard Diamond naar Duitsland

Ingrid Gerritsen heeft afscheid genomen van Diamonds are Forever G (Diamond Hit x Florestan I). De amazone bracht een flink aantal paarden succesvol uit in de Lichte Tour maar deze Diamond Hit-dochter was haar eerste paard in de Grand Prix. De tienjarige merrie gaar haar carrière voorzetten onder de Duitse junior Olivia Hank.

De amazone kocht Diamonds are Forever destijds als jong paard. “Na tien minuutjes rijden besloot ik haar te kopen, mede dankzij haar interessante bloedlijn. Maar ik kocht haar toen niet met het idee dat zij m’n eerste Zware Tour-paard zou worden”, vertelde Gerritsen in 2020 na het geslaagde debuut in de Intermédiaire II.

Beste vriendin en paradepaardje

Aan hun succesvolle tijd is nu een eind gekomen. “Met een heel dubbel gevoel heb ik vandaag afscheid genomen van mijn beste vriendin. De afgelopen vijf jaar was zij mijn paradepaardje. Wat hebben we veel meegemaakt aan mooie dingen met als kers op de taart: Grand Prix”, vervolgt Gerritsen. “Ik kijk terug op een fantastische tijd en zal het er nog wel even moeilijk mee hebben.”

Bron: Horses.nl / FB