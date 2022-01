Ingrid Klimke geblesseerd, dochter Greta neemt Franziskus tijdelijk over

Ingrid Klimke staat voorlopig langs de zijlijn. De Duitse amazone heeft een blessure aan haar schouder opgelopen. Klimke zou haar Grand Prix-hengst Franziskus (Fidertanz I x Alabaster) aan het einde van deze maand presenteren op het twintigjarig jubileum van het Nationales Pferdezentrum Bern, maar wegens haar blessure, stelt haar dochter Greta Busacker de hengst voor.

Klimke’s negentienjarige dochter werd vorig jaar Europees kampioen eventing bij de young riders. In 2020 won ze met Scrabble OLD (Straviaty x Colander) vier van de vijf (!) CCI’s waarin ze aan de start kwam en in 2021 won ze vier van de zes, waaronder het EK. De jonge amazone heeft het multi-talent van haar moeder geërfd, want in juli vorig jaar won ze met Solo Dancer (Sir Donnerhall I x Feiner Stern) haar Prix St. Georges-debuut. In december won ze de Longines FEI Rising Star Award.

Bron: Eurodressage/Horses.nl