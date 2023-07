Ingrid Klimke’s GP-paard Franziskus ondergaat operatie

Het zit Ingrid Klimke niet mee dit seizoen. Vorige maand kwam de Duitse amazone in de cross van Luhmühlen ten val, brak daarbij haar sleutelbeen en moest geopereerd worden. Daardoor was deelname aan CHIO Aken onzeker maar Klimke liet zich niet uit het veld slaan en reisde toch af naar Aken. Daar raakte Franziskus FRH (v. Fidertanz) voor aanvang van de wedstrijd geblesseerd en nu heeft de hengst een operatie ondergaan.

“Bij Franziskus is een haarscheurtje geconstateerd, die succesvol is geopereerd in de dierenkliniek in Telgte. De operatie is goed verlopen en ik ben al bij hem geweest”, aldus Ingrid Klimke op social media. “Nu krijgt Franz de tijd die hij nodig heeft om weer fit te worden. Ik kijk al uit naar mijn volgende dans met Franz.”

Bron: Horses.nl