Internationaal Grand Prix-paard Paridon Magi overleden

Paridon Magi (Don Primero x Napoleon) is overleden. De SWB-gefokte ruin was met Tinne Vilhelmson-Silfvén en Caroline Darcourt actief op internationaal Grand Prix-niveau. Zijn gezondheidstoestand ging de afgelopen periode hard achteruit en daarop is besloten hem te laten euthanaseren. Paridon Magi is twintig jaar oud geworden.

Paridon Magi genoot zijn opleiding onder het zadel van Caroline Darcourt en liep ook zijn eerste internationale Grand Prix-wedstrijden met deze amazone. Tot 2016 bleef Darcourt de ruin ook uitbrengen, maar Tinne Vilhelmson-Silfvén reed in die periode ook een aantal internationale Grand Prix’ met Paridon Magi.

EK-brons

Hoogtepunten uit zijn carrière met Vilhelmson-Silfvén zijn een vijfde plaats in de Grand Prix Kür in 2015 (77,70%) op de Wereldbekerwedstrijd in Londen, een tweede plaats in de Kür op de WB-wedstrijd in Odense in 2016 (79,555), een vijfde plaats in de Kür op de WB-wedstrijd in Stockholm in 2016 (78,375%), de overwinning op de Nations Cup-wedstrijd in Falsterbo in 2017 en deelname aan het Europees kampioenschap in Gothenburg 2017. Daar wonnen ze met het team brons en werden ze individueel tiende in de Kür.

Pensioen

In 2020 reed Darcourt de laatste internationale wedstrijd met Paridon Magi, daarna ging hij met sportief pensioen, maar werd op Lövsta Stuteri nog wel als leermeester ingezet.

Bron: Horses.nl/Lövsta Stuteri