Internationaal Grand Prix-paard Rulaman overleden

Het internationale Grand Prix-dressuurpaard Rulaman (Rubinstein I x Romadour II) is op 25-jarige leeftijd overleden. De hengst werd in 1996 geboren in de stallen van de familie Eppinger en daar is hij eerder deze maand ook overleden.

Rulaman liep op zevenjarige leeftijd zijn eerste Lichte Tour-proef en maakte drie jaar later zijn Grand Prix-debuut. Rulaman werd met Bärbel Eppinger in het zadel in 2007, 2008 en 2009 Landesmeister en won de Grand Prix op CDI Stuttgart. In die jaren was het duo succesvol in meerdere internationale Grand Prix’.

Familiepaard

Rulaman was een echt familiepaard. Anne Eppinger, het nichtje van Bärbel Eppinger, reed de hengst bij de junioren. In 2003 won het duo brons bij bij de junioren en in 2007 kwamen ze in actie op de Preis der Besten. In 2011 liep Rulaman zijn laatste Grand Prix-proeven met Bärbel Eppinger. Daarna nam haar zoon Marc nog enige de teugels over.

Op basis van zijn sportprestaties werd Rulaman in 2005 goedgekeurd voor de fokkerij.

Bron: Reiter Journal