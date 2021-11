Internationale dressuurpony Dynasty met pensioen

Na een indrukwekkende carrière mag de internationale dressuurpony Dynasty (Deinhard B x Arts Dancer Boy) van haar pensioen gaan genieten. De zeventienjarige Rheinlands-gefokte merrie begon haar internationale carrière met de Nederlandse Antoinette te Riele en nam daarna met vier verschillende amazones deel aan in totaal zeven Europese kampioenschappen.

Dynasty werd eerst door Jana Freund en Michele Schulmerig gereden, voordat ze in 2009 op vijfjarige leeftijd bij de familie Rothenberger terecht kwam. Sönke Rothenberger zat korte tijd in het zadel, voordat zijn zusje Sanneke de teugels overnam. Sanneke stuurde Dynasty in 2009 naar de vierde plaats op de Bundeschampionate.

Van Te Riele naar Groot-Brittannië

Aan het einde van dat jaar stelde Gonnelien Rothenberger de palomino ter beschikking aan haar nichtje Antoinette te Riele. Met Te Riele liep Dynasty haar eerste internationale wedstrijden en in ’10 werd ze aangewezen als reserve voor het Europees kampioenschap. Nog datzelfde jaar werd Dynasty verkocht naar Groot-Brittannië, waar ze terecht kwam bij de familie Williams. Dochter Clare reed haar in 2012 en 2013 op het EK pony’s.

Oostenrijks avontuur

In 2014 nam de Oostenrijkse Nicola Ahorner plaats in het zadel van de merrie. Met Ahorner werd Dynasty in ’14 en ’15 nationaal kampioen en werd in 2015 wederom uitgezonden naar het EK. In 2018 liep Dynasty met Claire Benedict haar vierde EK. Vanaf 2019 werd Dynasty geleast door de familie Jöbstl. Met Fanny nam ze in 2019, 2020 en 2021 deel aan het EK. Tevens werden ze dit jaar nationaal kampioen.

Pensioen

Na al deze successen mag Dynasty het nu rustiger aan gaan doen. Eigenaresse Nicola Ahorner heeft de merrie ondergebracht bij haar instructrice Nina Proschaska. Daar wordt ze nog rustig gereden door een meisje dat recent haar eigen paard heeft verloren.

