Internationale Grand Prix-merrie Rebana W krijgt babypauze

Het internationale Grand Prix-paard Rebana W (Rosario x Ravallo) is tijdelijk met een babypauze. De merrie van Hayley Beresford verwacht in juni dit jaar een veulen van Zauberlehrling (Zonik x Sir Donnerhall I). "Ik mis het rijden heel erg, maar wilde deze kans niet voorbij laten gaan", vertelt de Australische amazone.

De dertienjarige merrie nam in 2005 deel aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en maakte in het najaar van 2017 haar internationale Grand Prix-debuut.

Tragisch ongeluk

Via embryo-transplantatie kreeg de merrie eerder al drie nakomelingen. De eerste overleed als jaarling aan de gevolgen van een tragisch ongeluk in het weiland. “We hebben nog twee interessante driejarigen van haar op Eiserner Hof. Eentje van For Romance I, de andere van Don Olymbrio. Het is heel leuk om te zien hoe ze zich nu ontwikkelen.”

Terug in de sport

Beresford sluit een terugkeer op Grand Prix-niveau niet uit. “Ze verwacht haar veulen pas in juni, omdat ik pas laat in het jaar besloten heb haar te laten dekken. Of ze terugkomt in de sport zullen we nog zien, het is maar net wat ze zelf aangeeft. Ze staat hier nog op stal en ziet er fit en vrolijk uit.”

