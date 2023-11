Internationale pony Strandgaards Doleys naar Esmae Niessen

Children-amazone Esmae Niessen heeft sinds kort de internationale dressuurpony Standgaards Doleys (v. Dr. Doolittle) onder het zadel. De pony werd door de Deense Josephine Gert Nielsen op internationaal niveau uitgebracht.

Doleys liep in juni vorig jaar zijn laatste CDIP. In Hagen scoorde hij 69,762% in de landenproef, 71,892% in de individuele proef en 73,833% in de Kür.

Niessen maakte dit jaar haar internationale debuut bij de children. Met Dadona Diva (v. Johnson) nam ze deel aan het EK in Kronenberger, waar ze met het team vierde werd en individueel zesde werd. Ze werd tevens Nederlands kamoioen. Eerder dit jaar investeerde de familie Niesenal in de pony Standgaards Do It My Way.

Bron: Eurodressage