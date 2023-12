Isa Hollands’ EK-merrie Hupadoeska PB naar Duitsland

Hupadoeska PB (Dancer x Jazz), de merrie waar Isa Hollands dit jaar deelnam aan het Europees Kampioenschap voor junioren, is verkocht. Eurodressage meldt dat de elfjarige KWPN-merrie is aangeschaft voor Feodora von Roeder, een leerlinge van Semmieke Rothenberger.

Isa Hollands reed in mei dit jaar haar eerste internationale junioren-wedstrijd met Hupadoeska PB. Bij hun tweede start in Geesteren wonnen ze de landenproef en werden tweede in zowel de individuele proef als de Kür op muziek. Mede op basis van die resultaten werd de combinatie opgenomen in het Nederlands team voor het EK in Kronberg. Daar zette ze het beste Nederlandse resultaat neer (70,118% in de landenproef, 68,515% in de individuele proef).

Van Es

Hupadoeska begon haar carrière onder het zadel van Mascha van Es. Ze werden Nederlands kampioen in de klassen L1 en M1 en maakten succesvol de overstap naar de Subtop. In 2022 reed Van Es twee internationale Lichte Tour-wedstrijden met de merrie. Op CDI Grote Brogel werden ze derde in de Intermédiaire I en de Kür, op CDI Le Mans werden ze zesde in de Kür.

Bron: Eurodressage