Isabel Cools GP-paard Constand (14) met vervroegd pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Constand (Vic x Jetset-D). De KWPN-ruin kampte met een blessure en ondanks alle inspanningen zit terugkeer in de sport er niet in. Daarop besloot Isabel Cool haar 14-jarige Grand Prix-paard met pensioen te laten gaan.

Isabel Cool kocht Constand als tweeënhalfjarige en reed hem succesvol bij de jonge paarden. Zo namen ze bij de vijfjarigen deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden.

Internationale successen

In 2016 volgde het debuut in de internationale Lichte Tour en behaalde het duo top 3 klasseringen in Lier, Roosendaal en Mechelen. In Mechelen wonnen ze toen de kür op muziek. Het jaar daarop gingen de successen door met als hoogtepunt een dubbele overwinning op Indoor Brabant (Prix St. Georges 71,842% en kür 74,350%). In 2019 volgde de overstap naar de Grand Prix en hun enige internationale wedstrijd op dat niveau was CDI Leudelange in juli 2019.

Alles gegeven

“Constand zal altijd mijn ster zijn, zelfs als hij op de wei staat”, aldus Cool. “Ik zal hem een gelukkig paardenleven geven, dat verdient hij nadat hij mij alles heeft gegeven.”

Bron: Horses.nl