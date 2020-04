Isabel Freese: ‘Ik wil Totilas en Total Hope niet vergelijken’

Isabel Freese nam een kleine anderhalf jaar geleden de teugels van Total Hope over. De zwarte hengst is gefokt uit wereldkampioen Totilas en wereldbekerwinnares Weihegold. "Ik heb Totilas gereden, maar ik wil Total Hope niet met hem vergelijken. Maar natuurlijk heeft hij zijn talent van zijn ouders, van beide kanten. Anders zou hij niet zo snel leren en zoveel rijdbaarheid hebben", vertelt de amazone.

“Zijn rijdbaarheid is zo goed, ik heb nog nooit eerder zo’n paard gehad”, vertelt ze enthousiast aan The Horse Magazine. “Je traint iets en hij heeft zoiets van: ‘oh, wil je dat van me, dat is makkelijk!’ In het rijden ben ik nog nooit tegen een probleem aangelopen. Ja, hij heeft een enorme stap en om die verzameld en in de juiste viertakt te krijgen, moet ik hem goed bij me houden. Daar trainen we veel op, verzameling, lengte geven, verzameling, lengte geven, het juiste ritme pakken.”

Grand Prix-werk

Freese won onlangs de finale van de Nürnberger Burg-Pokal met Total Hope en mikt voor komend seizoen op de Louisdor Cup. “We kijken wel hoe het gaat, of het makkelijk is. Ik heb natuurlijk een beetje gespeeld en hij doet al een serie om de twee, wat eners en zijn passage, iedereen heeft dat gezien.. De piaffe pak ik rustig op, alleen spelenderwijs. Nu wordt hij door iemand aan de hand gewerkt, zonder dat ik op hem zit en helemaal zonder stress. Hij biedt het allemaal aan, maar we hebben nog niet geprobeerd het op de plek te krijgen.”

Stoere wissels

De amazone laat weten dat Total Hope alles heel gemakkelijk aangeeft en helemaal geen moeite heeft met de series. “De wissels geven het meest stoere gevoel en zijn het leukst om te rijden. Hij maakt het heel makkelijk voor me, alles, wissels, pirouettes.”

Bron: The Horse Magazine