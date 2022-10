Isabell Werth debuteert met WK-merrie Skovens Tzarina

Isabell Werth heeft op een nationale wedstrijd in Wickrath voor het eerst de WK-merrie Skovens Tzarina (Zack x Don Schufro) de ring binnen gereden. De DWB-merrie, een halfzus van de goedgekeurde hengst Skovens Raphael, liep met 77,619% naar de overwinning in de proef op Lichte Tour-niveau. Werth rijdt de merrie voor haar leerlinge Victoria Max-Theurer.

Andreas Helgstrand schafte Tzarina als veulen aan op de DWB Elite Veulenveiling in 2014. Op driejarige leeftijd werd ze na een succesvolle merrietest uitgeroepen tot Deens kampioene. In 2019 reed Betina Jæger Jensen de merrie naar de vijfde plaats in de kleine finale op het WK Jonge Dressuurpaarden. Tzarina werd vervolgens in 2020 aangeschaft door Victoria Max-Theurer.

Bron: Eurodressage