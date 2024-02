Isabell Werth maakt statement op social media: ‘We moeten differentiëren tussen slecht rijden en dierenmishandeling’

Dressuuramazone Isabell Werth, pas sinds enkele maanden actief op social media, heeft juist via deze kanalen een statement naar buiten gebracht rondom de huidige ontwikkelingen in de dressuursport, daar waar het bij veel internationale topruiters nog stil blijft. ‘'Momenteel is er veel discussie gaande tussen paardenliefhebbers, ruiters en dierenwelzijnsactivisten. We hebben verschrikkelijke beelden gezien, waar consequenties aan verbonden moeten worden. Maar ik maak me zorgen dat er een controverse is die ons verdeelt, ook al hebben we allemaal één ding gemeen: de liefde voor paarden. Daarom moeten we een paar dingen op een rijtje zetten'', aldus Werth.

”Het is goed dat we met zijn allen de lat hoog leggen, maar ik probeer niet te snel te oordelen over gebeurtenissen die ik niet persoonlijk heb meegemaakt. In de afgelopen 35 jaar heb ik veel medailles gewonnen en fantastische paarden in de sport gebracht. Na hun carrière hebben ze vele jaren bij mij hun pensioen doorgebracht of doen dat nog steeds. Toch heb ik, ondanks mijn beste bedoelingen, ook fouten gemaakt. Ik doe mijn uiterste best, door persoonlijke ontwikkeling en goede training, om deze fouten tot een minimum te beperken. Degenen die hun eigen beperkingen erkennen, zijn nederiger in het beoordelen van anderen.”

Helgstrand

Vier jaar geleden ging ik voor het eerst naar de stal van Andreas Helgstrand. Dankzij Madeleine Winter-Schulze kwam Joshua toen naar mij toe. Sindsdien ben ik er meerdere keren geweest. Tijdens deze bezoeken heb ik nooit enige vorm van verkeerd rijden of verkeerd gedrag gezien. Eigenlijk is het tegenovergestelde het geval. Inmiddels hebben zowel mijn leerlingen als ik al heel wat paarden bij hem gekocht. Ze zijn allemaal gezond en sommige zijn zelfs al succesvol in de sport.

‘Hij zat niet in het zadel’

Ik schrok dan ook van de gepubliceerde taferelen en de uitspraken van voormalige medewerkers van Helgstrand Dressage. Hoewel dit niet is gebeurd op de accommodatie waar Andreas Helgstrand zelf traint, blijft het zijn verantwoordelijkheid. Ik heb hier open en eerlijk met hem over gesproken. En er moet één ding over gezegd worden: hij zat niet in het zadel van de paarden.

Geen Rollkur

Het was een persoonlijke en geen financiële beslissing om een clinic te geven op Helgstrand’s vestiging in Wellington U.S.A. Ik heb daar een paar goede paarden met hun ruiters lesgegeven en zelf gereden op één paard. En nee, ik heb de zogenaamde “Rollkur” niet gebruikt en het paard heeft op geen enkele manier geleden. Helaas lukte het me niet altijd even goed het paard aan de hulpen te houden waardoor ik hem niet altijd voor de verticaal kon houden. Zijn ietwat korte hals hielp daar niet bij.

Video Bella Rose verboden terrein

Op hetzelfde moment dat deze video werd getoond, dook er ook een tien jaar oude video van Bella Rose op. Bella is nu 20 jaar oud en geniet van haar pensioen bij mij. Ook haar zoon groeit bij ons op. Misschien wil ze, in tegenstelling tot vorig jaar (wat ik heel goed begrijp), dit jaar weer drachtig worden? Sommigen van jullie weten al lang dat het citaat op de oude video niet hoort bij de beelden die getoond worden. Een kans om deze film te bekritiseren kreeg ik niet. De WDR werd door de rechtbank gesommeerd om deze video uit de roulatie te halen, omdat er een verkeerde indruk mee werd gewekt. Dit gerechtelijk bevel geldt nog steeds voor iedereen die het openbaar maakt.

Rijtechnische fouten bespreken

Ik vind het belangrijk dat we in de toekomst een eerlijke discussie kunnen voeren. We moeten differentiëren tussen slecht rijden en dierenmishandeling. Fouten in het rijden moeten zeker besproken worden – dat is de kern van mijn sport en de voorwaarde voor de verbetering van paard en ruiter. Maar laten we het alsjeblieft op een objectieve en eerlijke manier door.

Dit geldt niet voor zaken als Cesar Parra, deze zijn, zoals al gebeurd is, een zaak voor de autoriteiten’’, besluit Werth haar verklaring.

