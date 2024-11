Isabell Werth uitgeroepen tot ‘Legend of Sports’: ‘Ik voel me echt vereerd’

Op het Duitse sportpersgala mocht de meervoudig Olympische amazone Isabell Werth de prijs 'Legend of Sports' in ontvangst nemen. Met in totaal acht gouden medailles is Werth officieel de meest succesvolle Duitse Olympiër sinds de Olympische Spelen in Parijs.

Bij de uitreiking van de PEGASOS-prijs in de categorie ‘Legend of Sports’ benadrukten de organisatoren niet alleen de Olympische successen van Isabell Werth: “In de paleistuin van Versailles werd dressuuricoon Isabell Werth niet alleen gekroond tot de meest succesvolle amazone aller tijden met teamgoud en individueel zilver, maar ook tot de meest succesvolle Duitse Olympiër met in totaal acht gouden medailles. Al tientallen jaren beoefent ze haar sport op het hoogste niveau en onderhoudt ze altijd een diepe relatie met haar paarden, die zich kenmerkt door individuele waardering.”

‘Merci Paris’

Sinds 2007 wordt de prijs ‘Legend of Sports’ uitgereikt aan atleten. De organisatoren eren vooraanstaande persoonlijkheden wiens sportprestaties legendarisch zijn en die ook betrokken zijn bij liefdadigheidsactiviteiten in de samenleving. “Het motto van het gala, ‘Merci Paris’, vormde een prachtige afsluiting van dit Olympisch jaar. Ik ben erg ontroerd door deze prijs en de waardering die het oplevert. Ik voel me echt vereerd”, aldus Werth.

Bron: Persbericht