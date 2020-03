Isabell Werth: ‘Zonder toppaard, ben je gewoon een ruiter’

In aanloop naar haar zesde Olympische Spelen kwam Isabell Werth aan het woord over haar doelen en kijk op de dressuursport. "Ik zeg altijd: het is zestig procent het paard en veertig procent te ruiter. Misschien als je vecht voor het Olympisch goud, komt het vijf procent meer op de ruiter aan wat betreft druk en verwachtingen. Maar zonder paard, ben je niets."

“Het is een dagelijks proces. Je krijgt het gevoel dat een paard misschien wel eens een heel aparte kan worden, dat het paard misschien wel kampioen wordt en dan begin je stap voor stap. Het is een kwestie van tijd. Je groeit samen zoals je met een kind zou doen. Het is als van de basisschool, naar middelbare school naar universiteit gaan”, vertelt de amazone.

Complexe puzzel

Werth noemt de samenwerking met een paard als een huwelijk. Ze voelde zich geëerd toen ze de altijd gemotiveerde atleet Gigolo vond, maar haar volgende Olympische troef Satchmo was als een complexe puzzel. “Enerzijds was Satchmo heel dominant, anderzijds was hij heel bang. Meer dan anderhalf jaar lang hadden we grote, grote problemen. Het was als in een Ferrari zitten, maar niet kunnen rijden. Ik wist dat ik een fantastisch paard had, maar kon de oplossing niet vinden. Ik heb heel wat slapeloze nachten gehad.”

Wedstrijd-machine

Na het missen van de Spelen in 2012, bracht Werth Weihegold OLD aan start in Rio de Janeiro in 2016. “Weihegold is een wedstrijd-machine. Ik train haar tussen de wedstrijden in rustig aan en ze is dan heel cool en relaxed. Als ze merkt dat ik richting een wedstrijd train en meer op de details ga letten, is ze ‘aan’. Om die reden is onze sport tijdloos. Het gaat om de band, om de relatie. Je wordt er nooit moe van om beter te worden.”

Grote droom

Die speciale band maakt het voor Werth wel lastig als er na bijna twintig jaar samenwerken een einde aan komt. Maar desondanks, blijft ze hoopvol over de toekomst. “Mijn grote droom is om Bella Rose mee te nemen naar Tokyo. Ze was mijn grote droom voor Rio, maar raakte toen geblesseerd. Ik hoop dat ze fit en gezond blijft zoals ze nu is. Gelukkig heb ik met Weihegold nog een heel goede optie.”

