Isabell Werths topmerrie Bella Rose met pensioen

Op de Olympische Spelen in Tokio maakte Isabell Werth met Bella Rose (Belissimo M x Cacir) deel uit van het gouden team en in de individuele kürfinale wonnen ze de zilveren medaille. Aansluitend werd bekend dat de lieveling van Werth van haar wedstrijdpensioen mag gaan genieten. Hoe het precieze afscheid van de 17-jarige merrie eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wat wel zeker is dat 'Bella' ingezet gaat worden voor de fokkerij.

De gedachte dat ze goud verloren had, kwam niet op bij Isabell Werth. “Ik ben helemaal tevreden. Zoals deze merrie zich hier heeft laten zien maakt me gewoon gelukkig. En dan maakt goud, zilver of brons niet uit. Je moet er ook niet vanuit gaan dat ik een abonnement heb op gouden medailles”, aldus Werth.

Na Caen heel lang stil

Bella Rose, in eigendom van Madeleine Winter-Schulze, stond vanaf haar derde levensjaar op stal bij Werth. In 2013 debuteerde het duo in de Grand Prix en het jaar daarop maakten ze deel uit van het Duitse team op de WEG in Caen. In Caen liep Bella Rose alleen de Grand Prix, daarna moest Werth de merrie noodgedwongen terugtrekken vanwege een blessure. Aan het eind van dat jaar volgde nog één wedstrijd maar daarna werd heel lang stil. Na 3,5 jaar kwam de comeback en vanaf dat moment bleef het duo ongeslagen. Later dat jaar (2018) wonnen ze op de WEG van Tryon beide proeven.

EK Rotterdam en OS Tokio

Op het EK van 2019 stonden Werth en Bella Rose in alle drie de proeven bovenaan. Daarna volgde – mede door corona – opnieuw een wedstrijdpauze. Eerder dit jaar nam de Duitse topamazone de merrie mee naar de kwalificaties voor de Olympische Spelen en in Tokio reden ze in alle drie de proeven (Grand Prix 82,500%, Grand Spécial 83,298% en kür 89,657%) naar de tweede score.

