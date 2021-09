Isabell Werths topmerrie Bella Rose ondergaat koliekoperatie

Een drama voor Isabell Werth: haar lievelingspaard Bella Rose (v. Belissimo M) moest vanwege ernstige koliek geopereerd worden. Inmiddels maakt de 17-jarige merrie het naar omstandigheden goed en ze eet weer. Het plan was dat de topmerrie voor het laatst in de ring zou verschijnen op CHIO Aken en daar afscheid zou nemen van de sport. Dat zit er helaas niet in.

“Het geval van Bella Rose was een bijzonder ernstige en pijnlijke vorm van koliek, een zogenaamd foramen epicloicum, waarbij conventionele medicatie niet zou hebben geholpen. Een operatie was dan ook noodzakelijk en er was geen alternatief”, aldus teamdierenarts Marc Koene. “Gelukkig stond Bella Rose na de operatie snel op. Inmiddels heeft ze gegeten en werkt de darm weer normaal.”

Quantaz naar Aken

“We zijn allemaal heel blij dat Bella Rose de operatie zo goed heeft doorstaan. Ik heb haar vanmorgen bezocht en ze mocht weer haar eerste gras eten”, aldus Isabell Werth die Bella Rose dus moet thuislaten maar wel naar Aken komt. Dan neemt ze DSP Quantaz (v. Quaterback) mee.

Bron: Horses.nl / Pferd-aktuell