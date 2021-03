Isobel Wessels verliest Grand Prix-paard Chagall

Isobel Wessels heeft afscheid genomen van haar internationale Grand Prix-paard Chagall (Contendro I x Graf Grannus). De Hannoveraans-gefokte ruin is 18 jaar oud geworden. Wessels, naast haar carrière als dressuuramazone ook actief als internationaal FEI 5*-jurylid, reed Chagall vanaf 2010.

Wessels behaalde op nationaal Lichte Tour-niveau ontelbare overwinningen, onder andere op het Brits kampioenschap in Hartpury. In 2015 stapte de inmiddels 70-jarige Wessels over naar de Grand Prix en een jaar later reed ze haar eerste internationale Grand Prix’. In september vorig jaar reed Wessels de ruin voor de laatste keer de ring binnen. Ze behaalde toen de tweede plaats in de Grand Prix Freestyle.

Bron: Horses.nl/Dressprod