Jacqueline Brooks’ eerste Grand Prix-paard Finnegan overleden

Jacqueline Brooks heeft afscheid genomen van haar eerste Grand Prix-paard, Finnegan (Almeo x Admiral I). De Oldenburger is 33 jaar oud geworden. De Canadese Olympische amazone kreeg Finnegan op driejarige leeftijd onder het zadel en leidde hem zelf op tot en met de Grand Prix.

“Je was een geschenk in ruil voor een diploma, mijn reden om af te sturen”, schrijft Brooks. “Ik kreeg me met de hulp van mijn geweldige ouders en mijn grootvader, die me toefluisterde: ‘vertel het niet aan je oma’. Je hebt me geleerd hoe ik een paard moet trainen door een vriend voor me te zijn, van het kleine begin tot en met de Grand Prix.”

Met Finnegan behaalde haar eerste successen op de Noord-Amerikaanse kampioenschappen, haar eerste prijzen op Dressage at Devon en talloze Canadese World Cup League-finales op Royal Winter Fair.

