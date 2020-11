Jacqueline Wildemans neemt afscheid van Grand Prix-paard Caliber

Jacqueline Wildemans vormt niet langer een combinatie met Caliber (Vivaldi x Juventus). De amazone heeft haar zelfopgeleide Grand Prix-paard verkocht. De dertienjarige vosruin gaat zijn carrière voorzetten onder de Belgische ruiter Vincent Marechal.

Jacqueline Wildemans kocht Caliber als driejarige en ze begonnen destijds in de klasse L. Vervolgens reden ze alle klassen uit en Caliber werd voor Wildemans haar eerste paard in de Subtop. Na een succesvolle periode in het ZZ-Zwaar volgde de Lichte Tour en daarna kwam Wildemans’ ultieme droom uit: de Grand Prix.

Dromen komen uit

“Met slipjas rijden was echt een droom en die droom bleek nog lang niet afgelopen”, vertelde Wildemans in een eerder interview met De Paardenkrant. “Ik hoopte wel met Caliber het hoogste niveau te kunnen bereiken maar dacht: dat red ik nooit als amateur. Maar waar een wil is, is een weg. Het was een droom die uitkwam. Zo zie je maar dat je er met consequent doortrainen toch kan komen.”

Opvolging

De amazone heeft nu nog de beschikking over de vijfjarige merrie Kienie (El Capone x Krack C). Hoewel met deze vijfjarige merrie de sport voorop staat, fokte Wildemans dit jaar een hengstveulen van Ferguson uit Kienie.

Bron: Horses.nl