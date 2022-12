Jacques van Daele ontvangt award ‘Sportpersoonlijkheid van het Jaar’

Dressuurjurylid en steward Jacques van Daele is door Paardensport Vlaanderen uitgeroepen tot 'Sportpersoonlijkheid van het Jaar 2022'. Van Daele, al jarenlang een vaste waarde als jurylid in de nationale en internationale dressuur, ontving de award op Jumping Mechelen.

Jacques van Daele startte zijn hippische carrière met de africhting van jonge paarden van de cavalerie van de toenmalige Rijkswacht. Hij zette zijn eerste stappen als jurylid in de jaren 80 als dressuurjury bij de VDR. Van daar groeide hij door tot Grand Prix-jurylid en later tot FEI jurylid, huidig level 3* en 4*.

Onvermoeibare inzet

Jacques heeft zich afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet voor de dressuursport, hij zetelde onder meer in de dressuurcommissie van Paardensport Vlaanderen en KBRSF en was bij de laatste ook vier jaar voorzitter.

Hoogste niveau als steward

Binnen FEI zet Jacques zich ook in voor het ontwikkelen van stewarden op dressuurwedstrijden en werd hij aangeduid als steward general dressuur voor België. Hij groeide zelf door tot het hoogste niveau als steward en is verantwoordelijk als course director bij FEI dressuur voor het opleiden en opvolgen van ontelbare stewards wereldwijd.

Vijf Olympiades

Jacques was reeds aanwezig op vijf Olympiades als official. Met zijn verschillende rollen als jury, steward en course director heeft hij dus een zeer drukke en internationale agenda. Desondanks vindt hij toch nog de tijd om vaak op nationale en ook provinciale wedstrijden te verschijnen. Hij is zo vaak het aanspreekpunt om in te springen om ook wedstrijdgerichte trainingsdagen te jureren. Een hele boterham vol, Jacques is dan ook alomtegenwoordig én alom-gekend in de dressuursport en paardensport.

