Jan Tönjes: ‘Zolang er nog hoge cijfers gegeven worden, zal er niets veranderen’

In een interview met The Horse Magazine geeft St. Georg-redacteur Jan Tönjes zijn kritische mening over de hedendaagse dressuursport. Tönjes, voorheen werkzaam bij het Oldenburger Verband, uit zijn zorgen over de jurering en ziet het nog vaak voorkomen dat er hoge cijfers worden gegeven voor niet correct uitgevoerde oefeningen.

In het interview reageert Tönjes op de stelling van The Horse Magazine’s redacteur Christopher Hector, die luidt: ‘Ik zie steeds meer zwiepende staarten, geopende monden, weggedrukte ruggen en achterbenen achter de massa, maar toch leverde dat in Aken serieuze punten op’.

Weggedrukte rug en hoge croupe

“Juist, vooral de weggedrukte rug en de hoge croupe, dat is zo makkelijk te zien. Je ziet dat de croupe hoog is en het paard de achterhand niet laat zakken in wat juist de meest verzamelde oefeningen in de proef zijn. Oké, het is ritmisch uitgevoerd en daarmee is het om zo te zeggen goed gedaan, omdat er ongeveer dertien passen op de plek uitgevoerd worden, maar de rest wordt niet in de beoordeling meegenomen. Het mogen dan misschien dertien passen op de plaats zijn, maar de rest is onzin. Het is een 6,5 en als een ruiter dat cijfer vier keer op rij krijgt, dan is hij uitgesloten van deelname aan een grote Nations Cup. Een score van 70 of 71% is niet genoeg om geselecteerd te worden.”

Schommelen in de piaffe

“Maar zo lang ze nog hoge scores krijgen, zal de training thuis niet veranderen. Het is natuurlijk speculeren hoe er getraind wordt, maar zolang je piaffes ziet waarin het paard van links naar rechts schommelt en dus geen balans heeft, durf ik er om te wedden dat deze paarden thuis voor de bakrand gezet en daar moeten leren piafferen. Vraag een willekeurige trainer, als een paard van links naar rechts schommelt, is dat een teken dat de piaffe niet op de juiste manier aangeleerd is. Natuurlijk heeft het ene paard van nature meer aanleg dan de andere, maar als piaffes zonder balans, wissels met een hoge croupe en pirouettes hebben waarin het paard geen sprong meer heeft nog 7,5-en opleveren, waarom zou je dat dan veranderen?”

Lees hier het hele interview.

Bron: THM