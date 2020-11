Janeiro Platinum verkocht aan Christinelund Dressage

Andreas Helgstrand heeft Janeiro Platinum (Sezuan x UB40) verkocht aan Christinelund Dressage in Zweden. Daar neemt Grand Prix-amazone Sofie Lexner de teugels van de zesjarige hengst over. De Zweedse amazone leidt de hengst verder op onder begeleiding van Patrik Kittel. Janeiro Platinum blijft beschikbaar voor de fokkerij.

“Janeiro is een atletisch paard met veel rijdbaarheid en een charmante persoonlijkheid. Eigenlijk bezit hij alle kwaliteiten die nodig zijn om in de dressuursport het hoogste niveau te bereiken”, vertelt Lexner enthousiast. “Ik was direct na de eerste keer dat ik hem probeerde, al verkocht. Hij is precies wat wij zochten.”

Veel mogelijkheden

“Het is geen geheim, dat het succes van ons bedrijf mede gebaseerd is op het succes dat onze paarden onder hun nieuwe ruiters behalen. Daarom is het in ons belang, dat Janeiro naar een stal gaat waar de focus ligt op zijn toekomstige ontwikkeling. Dit is namelijk een hengst met onvoorstelbaar veel mogelijkheden”, aldus Helgstrand.

Verden

Janeiro Platinum kwalificeerde zich met Anne-Mette Strandby Hansen voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, maar werd vorige week afgemeld. De door Titan Wilaras gefokte hengst werd op driejarige leeftijd door het KWPN afgewezen, maar groeide bij Helgstrand uit tot één van de populairste hengsten.

