Janine van Twist nu ook FEI-jurylid jonge dressuurpaarden

Janine van Twist is één van de dertien juryleden die op de Bundeschampionate in Warendorf slaagden voor het examen FEI-jurylid jonge dressuurpaarden. Het examen in Warendorf werd gehouden over drie dagen, zo meldt Eurodressage .VanTwist is internationaal Grand Prix-jurylid en tevens voorzitter van het KNHS-Dressuurforum.

Op zaterdag 7 september werd afgetrapt met een theorieles, waarbij de groep juryleden een aantal video’s te zien kreeg. Vervolgens volgde de groep de finale voor zesjarige dressuurpaarden. Alle juryleden droegen hierbij een headset en moesten de combinaties becommentariëren. Aan de hand daarvan werden ze geëvalueerd. Op zondag volgde een soortgelijk format gedurende de finale voor de vijfjarigen.

Op maandag 9 september nodigde de FN acht combinaties uit voor het examen. Hierbij moesten alle kandidaten de paarden beoordelen, waarna een discussie en mondeling examen volgde.

Alle geslaagde juryleden zijn:

Bron: Eurodressage

