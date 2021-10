Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Jean-René Luijmes' Grand Prix-paard Aswin (Sandreo x Jazz). Luijmes bracht de zestienjarige ruin sinds 2015 op internationaal Grand Prix-niveau uit. Twee jaar later vertegenwoordigden ze Nederland op de Nations Cup in Hickstead, waar ze met het team tweede werden en individueel op de tweede plaats eindigden in de Kür. In maart '20 reden ze hun laatste internationale Grand Prix.