Jeanine Nekemans GP-paard Vlingh naar Children-amazone

Jeanine Nekeman brengt Vlingh (Flemmingh x Donnerschlag) niet langer uit in de sport. Na een uiterst succesvolle periode bij de junioren, young riders en Grand Prix U25 mag de 18-jarige ruin nu een stapje terug doen. Vlingh gaat verder onder het zadel van Children-amazone van Flore Woerts.

“Dankzij Vlingh zijn wij gekomen waar we nu zijn, hebben we de mooiste momenten mee mogen maken en vele successen behaald, dat zijn er bijna te veel om te noemen”, meldt Jeanine Nekeman op social media. Met Vlingh won ze onder meer zes EK-medailles.

Lager pitje

“Omdat Vlingh nu 18 is en altijd zo zijn best heeft gedaan voor mij is het nu een mooi moment om wat terug te doen en mag hij op een wat lager pitje verder met Flore Woerts bij de Children. Hij krijgt alle aandacht van de wereld en hij mag nog steeds doen wat hij het allerleukste vindt: op wedstrijd gaan.”

Overstap Grand Prix

Na hun succesvolle tijd bij de junioren en young riders volgde in 2018 de overstap naar de Grand Prix U25. De laatste internationale wedstrijd van de combinatie was afgelopen februari in Lier. Voor de Grand Prix U25 heeft Nekeman de beschikking over Ferrari STH (Apache x Jazz) en daarnaast rijdt ze Game Boy STH (Andretti x Lennard) in de Lichte Tour.

Bron: Horses.nl/FB