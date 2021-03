Jeanine Nieuwenhuis: ‘Nu rijden waar ik altijd tegenop keek’

In de serie 'Toppers van 71 jaar CHIO' sprak de organisatie van het evenement de afgelopen tijd met verschillende toppers uit de sport over hun mooiste herinneringen aan het concours in het Kralingse Bos. Daarnaast wil het CHIO nu ook talenten voor de toekomst aan het woord laten. Daarvoor viel de keus op Jeanine Nieuwenhuis, die ondanks haar leeftijd van 26 jaar al tien keer (!) op CHIO Rotterdam heeft gereden.

De in Zeeland geboren Jeanine Nieuwenhuis is al van jongs af aan paardengek. “Mijn oudere zus heeft me besmet. Mijn moeder heeft me tegengehouden tot ik zes jaar was, maar daarna ging ik los. Toen ik zeven was, reed ik mijn eerste wedstrijd, op de pony van mijn zus. Alles deed ik met die pony, zelfs achttal rijden. Mijn zus had dezelfde dromen als ik, maar ernstige rugproblemen gooiden bij haar roet in het eten.”

Groeten als Edward Gal

“Mijn broer wilde ook graag wedstrijd rijden, maar toen hij op zijn kop kreeg, omdat hij op een wedstrijd de manier van groeten van Edward Gal nadeed met zijn hoed, had hij het er snel mee gehad. Mijn jongere zusje is ook dol op paarden, maar is meer van het verzorgen en groomen”, vertelt Nieuwenhuis.

Ruzie om ClipMyHorse account

“Mijn jongste broertje heeft niets met paarden en heeft nooit gereden. Ik heb in mijn broers en zussen wel een fanatieke schare supporters, zo hebben ze bijvoorbeeld altijd ruzie wie ons ClipMyHorse account mag gebruiken als ze niet in de buurt zijn als ik moet rijden.”

Hele belevenis

“Ik kwam al heel jong op het CHIO Rotterdam. Voor ik er mocht rijden al als bezoeker, denk vanaf dat ik tien of elf jaar was. Vanuit Zeeland is het niet ver en het is tenslotte één van de mooiste concoursen van Nederland. Toen ik 16 jaar was, in 2011 mocht ik er voor de eerste keer rijden, dat was met Hexagon’s Kyrain in de CHIO cup, een competitie voor Junioren en Young Riders. Een hele belevenis was dat, maar gelukkig was Kyrain al heel wat gewend. Het hele seizoen hoopte ik al in Rotterdam te mogen rijden. Ik weet nog dat ik niet in de prijzen reed, maar dat we wel een ereronde in het hoofdstadion mochten rijden en dat heeft grote indruk op me gemaakt.”

Helemaal geweldig

“Vervolgens heb ik bijna ieder jaar mogen starten, onder andere met Hexagon’s Baldacci. Naast de CHIO cup heb ik ook een aantal keren de CHIO Zuid-Holland Cup gereden”, vervolgt Nieuwenhuis die nu als stalamazone werkt voor Tim Coomans. “Tim vindt de CHIO Zuid-Holland Cup helemaal geweldig! De afgelopen jaren heb ik ook gereden in de U25 en in 2020 mocht ik aan de Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge meedoen. Dit laatste was met Great Lady TC.”

Mega-ervaring

“De eerste keer in Rotterdam rijden was voor mij een mega-ervaring. Je proeft de sfeer daar, het publiek, de atmosfeer, geweldig! Het was voor mij echt proeven van de topsport waar ik zo graag naar toe wilde. Ook het kijken bij de andere ruiters, zo dichtbij, vond ik geweldig.”

Efteling

“Een bijzondere herinnering is, dat ik ’s avonds laat eens van het toenmalige Interchem stadion door het bos naar stal stapte op mijn paard. Zoals altijd waren de paden verlicht met vele, sfeervolle lichtjes. Ik hoorde een meisje uit het publiek dat voor mij liep zeggen: ‘Het lijkt hier wel de Efteling’. Ik vond dat een treffende opmerking, het was ook echt sprookjesachtig.”

Nieuwe uitdaging

Na haar uiterst succesvolle periode bij de jeugd heeft de amazone inmiddels de overstap naar de senioren gemaakt. “Ook dat vind ik heel leuk, het is een nieuwe uitdaging. Je moet nu rijden tegen waar je altijd naar op hebt gekeken, wat het ultieme doel leek. Knokken misschien wel, het is heel hard werken. Maar ik vind het schitterend, Grand Prix rijden is het allermooiste wat er is!”

Enorme boost

Gevraagd naar haar toppaarden zegt Nieuwenhuis: “TC Athene is mijn toppaard. Hij is een krachtpatser waar ik een hele speciale band mee heb. Hij heeft mijn carrière een enorme boost gegeven, gaat er altijd voor, zeker op grote concoursen, ik merk dat hij daar echt van geniet. Hij is een showmaster met een gouden hart, mijn allerbeste vriendje.”

Nog wat finetunen

De tienjarige Great Lady TC is zijn beoogde opvolgster. “Een hele grote merrie met heel veel kwaliteit. Ze kent inmiddels alle Grand Prix-oefeningen maar ik moet alles nog wat finetunen. Mijn sponsoren de familie Reijnders en het Ruiterhuis by Yael hebben de helft voor mij aangekocht en daar ben ik hen heel dankbaar voor. Tenslotte wil ik ook Just for You noemen. Hij is pas zeven jaar maar ik heb een speciaal plekje voor hem in mijn hart. Hij is een strijder, niet de gemakkelijkste en nu werkt dat soms nog tegen me, maar ik weet zeker dat hij het voor me gaat doen.”

Frisse blik

In de training thuis wordt Nieuwenhuis begeleid door haar werkgever Tim Coomans. Daarnaast gaat ze regelmatig naar bondscoach Alex van Silfhout. “Doordeweeks heb ik begeleiding van Tim, hij is eigenlijk altijd in de buurt. Daarnaast ga ik elke twee weken naar Alex. Tim ziet me elke dag en Alex is toch iedere keer een frisse blik. Ook helpt hij me echt met het laatste stukje wat nodig is om goed Grand Prix te rijden. Dat is mijn droom; goed Grand Prix te gaan rijden.”

Olympische droom

“Daarnaast zou ik natuurlijk, zoals iedere Grand Prix-ruiter, graag de Olympische Spelen rijden. Maar tot die tijd wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ik ben nu al blij om elke dag te mogen rijden op super paarden met een super team om me heen. Met dit team en deze paarden, denk ik dat mijn doelen realistisch zijn. Ik wil graag langdurig aan de top rijden, niet zomaar met één paard, daarom zijn we altijd op zoek naar jonge aanwas.”

Even rust nog niet zo gek

Door de uitbraak van het coronavirus waren er het afgelopen jaar minder wedstrijden. “In het begin vond ik dat niet zo erg. Het was mijn laatste jaar U25 en het jaar daarvoor was erg succesvol verlopen. Even rust was zo gek nog niet. We hebben op stal veel gedaan, dingen waar we normaal niet aan toe komen. Na die eerste periode begon ik de wedstrijden wel erg te missen, ik ben een echte wedstrijdruiter. Ik had geen doel meer en met TC Athene wilde ik erg graag Grand Prix gaan starten. Voor Great Lady was het wel een voordeel. Zij is groot en heeft wat meer tijd nodig. Het nam wat druk weg, we mochten voorlopig toch niets. Toen ik eindelijk weer twee wedstrijden kon rijden, kwamen de huidige problemen met het rhino-virus, hopelijk komt daar snel goed nieuws over en kunnen we weer aan de gang.”

Kader-ambities

“Met TC Athene wil ik proberen in het Nederlandse team te komen. Daarvoor moet ik internationaal gaan starten en kijken waar ik terecht kan. Er staan veel mooie CDI’s open, dus ik ben benieuwd. Voor Nederland rijden in een landenwedstrijd lijkt me een geweldige ervaring. De andere paarden wil ik thuis goed voor elkaar hebben voor ik ermee op pad ga.”

Geloof

Hoewel Nieuwenhuis uiterst succesvol is in de dressuursport, wilde ze aanvankelijk eigenlijk springamazone worden. “Ik riep vroeger altijd dat ik springruiter wilde worden. Ik begon met springen en tijdens Indoor Zeeland liet ik de speaker eens vertellen dat ik de eerste springruiter van Stal Hexagon wilde worden. Ik ben een gelovige sporter en dat draag ik graag uit. Ik krijg hier ook vragen over en op zondag wedstrijden rijden heeft me lang tegengehouden. Ik heb hierover gesproken met de dominee van onze kerk en we zijn het erover eens dat ik mijn talent ook op zondag mag laten zien en mijn geloof ook mag uitdragen in een omgeving waar men dat niet verwacht. Mijn geloof geeft mij ook nuchterheid en steun bij mijn wedstrijden en ik kan er hierdoor ook meer van genieten.”

Duurste trainer niet tegenop

Ter afsluiting van het interview zegt Nieuwenhuis: “We moeten beseffen dat wij als ruiters zelfs in deze moeilijke tijd kunnen genieten van onze paarden. Paardensport is het allermooiste wat er bestaat, in paardrijden en met paarden kan je zo ontzettend veel kwijt. Als ik eens verdrietig ben bijvoorbeeld, ga ik liever een stukje met een paard wandelen dan dat ik in gesprek ga met een persoon. We moeten genieten van de sport en deze zo positief mogelijk naar de buitenwereld uitdragen en verder opbouwen in plaats van af te breken. Verder zeggen mensen vaak dat ik zo nuchter ben. Dat ben ik ook, maar ik kan ook goed relativeren. Ik heb een lieve vriend en familie en dat is heel belangrijk voor mij. Als ik mijn moeder aankijk tijdens het losrijden, zie ik aan haar blik of het goed is of niet. Als ik haar zie genieten, is het goed, daar kan de duurste trainer niet tegenop!”

